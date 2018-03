16 mortos em acidente rodoviário na Caxemira Pelo menos 16 pessoas morreram e 19 ficaram feridas quando um ônibus lotado saiu da estrada e caiu num rio na porção da Caxemira controlada pela Índia, informou a polícia local. As autoridades indianas citaram algumas testemunhas segundo as quais o ônibus bateu num caminhão quando contornava uma curva fechada, caindo no rio em seguida. Alguns aldeões resgataram os passageiros feridos, disse um policial em Jammu, a capital de inverno do Estado indiano de Jammu-Caxemira. As autoridades acrescentaram que as equipes de resgate chegaram ao local e precisavam retirar o ônibus do rio. Um policial, que nâo quis se identufucar, disse que o número de mortes pode aumentar, já que alguns passageiros podem ter sido arrastados pelas águas do rio.