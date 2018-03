160 mortos, entre rebeldes e policiais no Nepal Pelo menos 160 policiais nepaleses e rebeldes maoistas foram mortos na sexta-feira, no mais violento enfrentamento em seis anos de conflito no país. O incidente se iniciou quando milhares de rebeldes atacaram vários postos policiais em vários locais do distrito de Dang, ao sudeste de Katmandú. Entre as vítimias há pelos menos 87 agentes policiais e 80 combatentes. Vários corpos estavam parcialmente enterrados perto de um rio. O exército já havia anunciado na quinta-feira a morte de 17 rebeldes em outros conflitos, também no distrito de Dang. Atualmente já são 5.000 guerrilheiros mortos, segundo números oficiais.