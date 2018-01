17 mortos em explosões de bombas no Afeganistão A explosão de uma bomba em um microônibus nesta quarta-feira no sul do Afeganistão deixou 15 pessoas mortas, entre elas seis crianças. Uma outra explosão em um prédio na capital, Cabul, matou dois estudantes. No sul, a explosão ocorreu no distrito de Nadh Ali, a cerca de 30 km a sudeste de Lashkargah, a capital da província de Helmand, informou o vice-governador Haji Pir Mohammed. Embora nenhum grupo tenha assumido a responsabilidade pelo atentado e ninguém tenha sido detido de imediato, Mohammed atribuiu a ação a terroristas da Al-Qaeda e a remanescentes milicicanos do Taleban, cujo regime foi derrubado em 2001 por uma coalizão liderada pelos EUA. ?Eles estão matando pessoas inocentes?, disse Mohammed.