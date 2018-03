17 mortos em queda de avião militar na Argélia Um avião militar caiu em uma zona residencial a oeste da capital nesta segunda-feira, matando 17 pessoas. O avião de transporte Hércules C130 caiu sobre uma residência no bairro de Beni Mered pouco depois de decolar da base aérea de Boufarik, a 40 km de Argel. Entre os mortos, há duas mulheres e três crianças que se encontravam na casa, além dos quatro tripulantes do avião. Cinco pessoas pessoas ficaram feridas. Ainda não ficou claro se o acidente se deveu a um erro humano, problemas técnicos ou o clima. Testemunhas dissseram ter visto um dos motores do aparelho lançar chamas pouco após a decolagem.