18 pessoas morrem trancadas em trailer no Texas Policiais americanos encontraram 17 corpos sem vida dentro e fora de uma trailer onde havia dezenas de pessoas, e que foi abandonado numa parada de caminhões no sul do Texas. Uma outra pessoa que estava trancada no veículo e foi resgatada com vida morreu mais tarde no hospital, informaram autoridades locais. Um suspeito de dirigir o carro que puxava o trailer foi detido, disse Dexter Eaves, promotor público do condado texano de Victoria. As autoridades não informaram imediatamente se as pessoas dentro do veículo eram imigrantes ilegais. No entanto, funcionários do consulado mexicano dirigiram-se à parada de caminhões com o objetivo de identificar as vítimas. Policiais encontraram os corpos poucos antes das 2h da manhã, hora local, de hoje, quando receberam uma queixa de distúrbio dentro de um trailer refrigerado numa parada de caminhões nos arredores de Victoria, disse o investigador Stuart Posey. Acredita-se que 40 pessoas tenham fugido do trailer para campos e florestas situados nas proximidades depois de a porta traseira do veículo ter sido aberta, comentou o xerife do condado de Victoria, Michael Ratcliff. Jerrel Robinowich, porta-voz de um hospital da região, disse que cerca de 60 pessoas estavam no trailer com pouca ou nenhuma ventilação. "Vocês podem imaginar as conseqüências disto."