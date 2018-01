2,5 mil soldados da guarda republicana rendem-se Cerca de 2,5 mil soldados da Divisão Bagdá da Guarda Republicana renderam-se na região sudoeste das cercanias da capital, informou a CNN, citando o Comando Central dos EUA no Catar. De acordo com a emissora, os soldados especiais de Saddam Hussein entregaram-se nas proximidades da cidade de Kut, ao lado do Rio Tigre. Sede de força áerea é bombardeada Bagdá continua sem água e energia elétrica nesta manhã. Na tentativa de capturar o aeroporto internacional nas proximidades de Bagdá, as forças aliadas bombardearam também a sede da Força Aérea no centro da cidade. A base aérea, localizada ao oeste do rio Tigre, foi bombardeada nesta manhã. Veja o especial: