2 membros do governo do Iraque são mortos no fim de semana A explosão que matou 13 pessoas nesta segunda-feira em Bagdá ocorre um dia após atentado contra uma instalação militar norte-americana no sul da capital iraquiana, no qual 12 iraquianos morreram - oito civis e quatro policiais. Cerca de 13 pessoas ficaram feridas. Também ontem, rebeldes assassinaram o vice-ministro de assuntos culturais Kamal al-Jarah na frente de sua residência em Bagdá. No sábado à noite em Kirkuk, um clérigo, o governador e o pai do chefe da polícia local foram assassinados em emboscada. Sábado pela manhã, Bassam Salih Kubba, um dos quatro vice-ministros das Relações Exteriores, foi também assassinado. Na quarta-feira da semana passada, o vice-ministro da Saúde, Ammar al-Saffar, foi alvo de uma emboscada, mas escapou ileso. As informações são da CNN.