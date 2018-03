2ª morte de soldado informada hoje pelos EUA no Iraque Um soldado dos EUA foi morto nesta quinta-feira quando seu veículo blindado passou sobre uma mina na perigosa estrada entre o centro de Bagdá e o aeroporto da cidade. É a segunda morte informada hoje pelo comando militar americano. A primeira foi a de um soldado em um ataque contra um posto militar na noite de quarta-feira perto da cidade de Baquba, a 80 km ao nordeste de Bagdá, e que fazia parte da 4ª Divisão de Infantaria. A explosão de mina na estrada de Bagdá deixou outros três soldados feridos. As mortes da quarta-feira à noite e desta tarde (hora local) levam para 51 o número de soldados americanos mortos no Iraque desde que o presidente George W. Bush declarou o fim dos grandes combates em 1º de maio. Com isso, chega a 166 o número de baixas militares americanas desde o início da invasão do Iraque - 19 a mais do que os mortos na Guerra do Golfo de 1991.