2 mortos e 15 feridos em atentado em Israel Pelo menos duas pessoas morreram e 15 ficaram feridas nesta manhã em um atentado suicida contra um vagão na estação ferroviária de Kfar Saba, próximo a Tel Aviv. O ataque ocorreu um dia depois do acordo para a formação de um governo palestino entre o presidente Yasser Arafat e o premier Abu Mazen. De acordo as primeiras informação, o terrorista, de 18 anos, morava no campo de refugiado de Balata (Nablus) e foi interceptado por um segurança quando, então, acionou os explosivos causando sua morte e do oficial. A estação de Kfar Saba foi inaugurada há 10 dias e no momento do atentado estava repleta de pessoas. O chefe da polícia israelense, Shlomo Aharonishky, disse que "uma tragédia de grandes dimensões foi evitada graças à intervenção do segurança na entrada da estação ferroviária de Kfar Saba". O porta-voz policial confirmou que "nos últimos dias" haviam conseguido "evitar numerosos atentados palestinos", mas que sobre o de hoje não tinham informação. "Nesta luta não é possível ter sucesso em cem por cento dos casos", disse. A cadeia de televisão árabe Al Jazira confirmou que o terrorista palestino, que foi identificado como Ahmede Khatib, era militante das Brigadas dos Mártires de Al Aqsa. Fontes do governo israelense, citadas pela radio militar, disseram que o episódio de hoje confirma que a primeira tarefa do governo de Abu Mazen é "pôr fim ao terrorismo palestino". Apesar do atentado de hoje, o primeiro-ministro israelense Ariel Sharon convidará, o mais cedo possível, seu colega palestino, para dialogar, confirmou hoje o ministro para a Segurança Interna, Zahi Hanegbi. "Nossa posição é imutável. Enquanto continuar o terrorismo falaremos com os palestinos somente sobre questões de segurança, não haverá nenhuma negociação política", disse Hanegbi. Ainda nesta quinta-feira, fontes palestinas disseram hoje que dois palestinos morreram está amanhã em um confronto com soldados israelenses em uma localidade próximo a Ramallah, na Cisjordânia. Faqr Izzit e Osama Hamdulla (18 e 24 anos), que lançavam pedras contra um veículo militar israelenses, foram mortos na localidade de Kurawat Beni Zeide, a cerca de 10 quilômetros de Ramallah.