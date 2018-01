2 mortos e 9 feridos em explosão no Paquistão Uma bomba plantada em um ônibus explodiu nesta sexta-feira quando o veículo se preparava para deixar a rodoviária da cidade paquistanesa de Hyderabad, causando dois mortos e nove feridos, disseram autoridades locais. A explosão ocorreu por volta das 9h30 (horário local). O ônibus estava de partida para o povoado de Kotri, a oito quilômetros a oeste, informou Naeem Ahmed, porta-voz da fundação EDHI, um grupo de resgate local. De acordo com o inspetor-geral de polícia, general Akbar Arain, a bomba foi detonada por um relógio. Ele informou também que a polícia está buscando outros veículos de passageiros para se assegurar de que não foram colocados neles outros artefatos explosivos. A explosão ocorreu poucas horas depois da execução, no Estado americano de Virgínia, de Aimal Kasi, um paquistanês condenado pelo assassinato de dois agentes da CIA em 1993. No entanto, não há indicações de que os dois eventos estejam vinculados. Hyderabad, a 150 quilômetros ao oeste da cidade portuária de Karachi, vem sendo afetada por uma onda de violência. Foi também palco do processo dos acusados pelo assassinato do americano Daniel Pearl, jornalista do The Wall Street Journal. O líder dos acusados, Ahmed Omar Saeed Sheikh, foi condenado à morte e se encontra atualmente em uma prisão da cidade. O advogado dele apelou da sentença.