2 palestinos presos em Israel abandonam greve de fome

Tarek Qaadan e Jafar Ezzeldeen estão presos sem acusações pendentes. Israel mantém os dois em regime de "detenção administrativa", um dispositivo da legislação israelense que permite estender por tempo indeterminado o período que eles passam na cadeia sem que sejam processados.

Sivan Weizman, uma porta voz da administração penitenciária de Israel, disse que os dois voltaram a se alimentar hoje, encerrando uma greve de fome que começou em 3 de dezembro.

Ainda segundo ela, dois outros prisioneiros em greve de fome foram hospitalizados para impedir que a saúde deles se deteriore.

Os prisioneiros em questão são Samer Issawi e Ayman Sharawneh. Eles foram soltos em 2011 como parte de uma troca de prisioneiros entre Israel e o grupo islâmico Hamas, mas voltaram a ser presos no ano passado sob a alegação de terem violado os termos da libertação. Desde então, ambos têm entrado e saído de greve de fome em protesto. As informações são da Associated Press.