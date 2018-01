2 pedras de crack + 2 comprimidos de anfetamina. Quanto dá? Um problema de matemática típico, na prisão de Newport: ?Rico vende 44 pedras de cocaína por semana, em quatro territórios diferentes. Ele que expandir-se para sete territórios novos. Se ele continuar a vender à mesma taxa, quantas pedras por semana ele venderá em sete territórios?? Ou este, mais sofisticado: ?Jim Bob está derretendo cristais de metanfetamina em seu quintal? ? e depois de dar a fórmula da metanfetamina, muito consumida nos EUA, o professor apresenta a questão: ?Quantos comprimidos de Sudafedrine ele precisa misturar com 2,8 quartos de amônia?? Embora as aulas fossem, obviamente, um sucesso em desenvolver as habilidades de seus alunos, o professor de matemática da prisão no Arkansas recebeu uma reprimenda por escrito, exigindo que ele não mais use unidades de cocaína e anfetaminas em seus testes. O professor admitiu usar o método com os presos, de acordo com a porta-voz do Departamento de Correção do Arkansas, Dina Tyler. ?O que faz sentido ? eles eram os que melhor poderiam entender os problemas.? (A propósito, a resposta para a primeira questão é 738,5 pedras.)