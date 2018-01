20 imigrantes cubanos chegam às Ilhas Cayman Um grupo de 20 imigrantes cubanos chegou às Ilhas Cayman e informou às autoridades locais que os barcos nos quais viajavam foram destruídos depois de baterem em um recife. Os imigrantes foram detidos na manhã de ontem na ilha de Cayman Brac e foram levados a Grand Cayman, a principal ilha do arquipélago, informou hoje a agência de notícias do governo. Entre os imigrantes, havia uma mulher grávida que foi levada a um hospital para exames médicos. Não há informações sobre mortos nos acidentes com as embarcações.