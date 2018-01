20 meninos acusados de agressão sexual contra menina de 11 anos Começou como uma paixão adolescente, diz a polícia, e terminou como um dos crimes mais sexuais deste verão nos Estados Unidos: uma garota de 11 anos foi atacada sexualmente por pelo menos 20 garotos, enquanto uma menina de 16 anos, na qual ela estava romanticamente interessada, assistia e incentivava. A menina de 16 anos e um menino de 15 foram acusados pelo ataque, que segundo as autoridades teve lugar numa casa da zona norte da cidade. O tio da menina mais velha, de 40 anos, também poderá ser acusado. Investigadores ainda tentam identificar e localizar os meninos que estavam na casa. A menina de 11 anos disse que estava interessada na de 16, que se vestia como um menino, de acordo com relato que consta dos registros oficiais do caso. Ela e dois amigos foram à casa do tio da menina de 16, onde a menina de 11 fez sexo oral em três meninos. O tio também confessou ter mantido relações sexuais com a menina mais nova. A menina de 11 anos disse à polícia que em seguida foi ao porão, onde havia 15 meninos e "começou a escolher com quem gostaria de fazer sexo oral", de acordo com os registros.