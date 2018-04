20 morrem em protestos por queima do Alcorão Ao menos 20 pessoas morreram no Afeganistão nos quatro dias de protesto contra soldados da Otan que queimaram exemplares do Alcorão, o livro sagrado do Islã. Após as preces de sexta-feira, afegãos reuniram-se em frente a bases militares e missões diplomáticas dos EUA. Na quinta-feira, o Taleban pedira que os afegãos atacasse as "forças invasoras" em vingança contra o "insulto ao Alcorão".