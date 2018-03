20 mortos no Quênia em acidente com microônibus Um microônibus chocou-se contra um trailer puxado por trator no centro do Quênia, matando pelo menos 20 pessoas, incluindo duas crianças, informou a polícia nesta segunda-feira. O microônibus partiu de Nyeri, a cerca de 85 km ao norte da capital, Nairóbi, disse o porta-voz policial King?Ore Mwangi. Todos os mortos aparentemente se encontravam no microônibus. Não se confirmou de imediato se o motorista do trator está entre as vítimas do acidente. Os microônibus, localmente chamados de matatus, são o meio de transporte mais comum no Quênia. Circulam geralmente superlotados e é notório o hábito de seus motoristas de dirigir em velocidade acima da permitida.