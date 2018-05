20 taleban morrem em ataque a base militar Um grupo de 75 combatentes taleban tentou invadir uma base das forças de coalizão no sul do Afeganistão, em um raro ataque frontal que deixou pelo menos 20 militantes mortos. Forças afegãs e dos EUA usaram granadas de morteiro e fizeram disparos de metralhadora para repelir o ataque no Campo Anaconda, na Província de Uruzgan. Duas meninas e dois soldados afegãos foram feridos durante o ataque.