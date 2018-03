20 xiitas são executados sumariamente no Paquistão Vinte muçulmanos xiitas foram executados sumariamente por desconhecidos no norte do Paquistão nesta quinta-feira, informaram autoridades locais. As vítimas foram retiradas à força dos ônibus nos quais viajavam e mortas a seguir. De acordo com uma fonte na polícia paquistanesa, o episódio ocorreu no Vale do Naran.