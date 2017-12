200 anos depois, o coração do menino Luís XVII tem funeral real O coração do herdeiro do trono francês, um menino de 10 anos, foi tirado de seu corpo, quando ele morreu na prisão, conservado, roubado, recuperado e agora, dois séculos depois, passou por um teste de DNA. Na semana que vem, o coração de Luís XVII será finalmente enterrado numa cripta real, no norte de Paris. Depois que se desfizeram todas as dúvidas e os historiadores foram persuadidos pelos testes genéticos de que esse pequeno coração petrificado é realmente da criança que deveria ter sido rei, a realeza européia lhe prestará honras em cerimônias na segunda e na terça-feira. Depois da missa de terça, descansará afinal na Basílica de Saint-Denis, perto do túmulo de seus pais, Maria Antonieta e Luís XVI. As cerimônias de reconhecimento do coração real procuram encerrar 209 anos de rumores, lendas e incerteza histórica que rodearam o menino, tornado um títere da Revolução Francesa e morto numa prisão imunda. Apesar disso, os céticos ainda persistem ? para muitos historiadores, o verdadeiro herdeiro escapou e a criança doentia que morreu era um substituto. ?Eu gostaria de acreditar na história de que a criança sobreviveu?, disse, em uma entrevista a imprensa, o príncipe Charles-Emmanuel de Bourbon de Parma, um dos parentes vivos mais próximos de Luís XVII. ?Hoje, a ciência provou o contrário.? A curta vida do herdeiro foi coisa de pesadelo. Ele perdeu seus pais na guilhotina. Luís XVII esteve trancado na prisão parisiense do Templo por três anos ? parte desse tempo, num confinamento solitário, numa cela escura, com ninguém para lavá-lo ou as suas roupas, conta o historiador Philippe Delorme. O menino finalmente morreu de tuberculose, em 1795, seu corpo devastado por tumores e sarna. Foi sepultado numa cova comum ? mas, antes, um médico secretamente retirou seu coração, mantendo a tradição de preservar os corações reais em separado dos corpos. O médico contrabandeou o coração da prisão, escondido em um lenço, e manteve-o como uma curiosidade. Imediatamente espalharam-se rumores de que o verdadeiro herdeiro tinha sumido da prisão, deixando um plebeu em seu lugar. ?É um mito universal, o mito do rei perdido ou escondido?, diz Delorme, cujas pesquisas sobre Luís XVII o levaram a organizar os testes de DNA em 2000. ?Em todas as civilizações, em todas as eras, há um mito de uma pessoa que teve de se esconder de nós.? Entre as lendas mais persistentes, uma veio da Rússia, deixando a esperança, durante anos, de que a filha mais nova do czar Nicolau II, Anastasia, tinha escapado dos bolcheviques que mataram o monarca e sua família. Dos conjuntos de ossos da família ? Nicolau, sua mulher e cinco filhos ? dois nunca foram encontrados. Muitas mulheres se proclamaram, desde então, princesa Anastasia, e muitos mais se disseram Luís XVII. Depois da restauração da monarquia francesa, em 1814, cerca de 100 pessoas reclamaram seu direito ao trono. Até mesmo um missionário em Wisconsin, que era em parte nativo americano, afirmou ser o ?delfim perdido?, como Luís XVII freqüentemente era chamado. Na França, o médico que fez a autópsia no corpo do garoto manteve o coração num vaso de cristal, imerso em álcool, numa estante ? um souvenir irresistível para um de seus alunos, que o roubou. Arrependido, em seu leito de morte o ladrão pediu à mulher que o devolvesse. Depois da Restauração, o coração foi oferecido a vários membros da família real e, finalmente, encontrou seu lugar no ramo espanhol dos Bourbons. Eles o devolveram a Paris em 1975, e foi mantido, desde então, na Basílica de Saint-Denis. Mas era reconhecido meramente como o coração da criança que morreu na prisão ? não necessariamente o do herdeiro real. Mas, quando cientistas de duas universidades européias, compararam o DNA de células retiradas do coração do menino com o DNA do cabelo cortado de Maria Antonieta, durante sua infância na Áustria, a ligação foi confirmada. O resultado fez os céticos voltarem-se para outra explicação: o coração seria de um irmão de Luís XVII, que morreu em 1789. Os historiadores não acreditam nisso porque o coração teria, então, sido cortado e conservado dentro da rígida tradição real. Sempre haverá quem duvide, diz Delorme, afinal a história de Luís XVII ?foi tão horrível que as pessoas preferem um final mais feliz.? ?Ele foi uma criança a quem roubaram a vida?, lamenta o historiador. ?Até mesmo sua morte lhe foi roubada.