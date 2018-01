200 delegados discutem com Garner futuro do Iraque Mais de 200 delegados de todos os setores do iraquianos se reuniram nesta segunda-feira atrás de um muro de tanques norte-americanos, num salão convenções, para definir um novo governo. Sacerdotes muçulmanos xiítas e sunitas em túnicas, curdos do norte, chefes tribais árabes e exilados vestidos ao estilo ocidental com elegantes ternos se uniram em um conferência política de um dia, a segunda de uma série que se prolongará até maio. ?Esperamos formar um governo unificado, que refletirá o espectro completo de Iraque?, disse Ahmade Jaber al-Awadi, um representante do recém do formado Movimento Iraquiano Independente dos Democratas. Saade al-Bazzaz, um importante exilado, disse que diversos delegados haviam tratado a possibilidade de um ?conselho presidencial? de diversos membros, em vez de nomear a um único líder para o país. Vários se concentraram na necessidade da segurança em um país onde a invasão anglo-americana e a queda de Saddam Hussein há três semanas provocaram uma onda de saques, incêndios e anarquia geral. ?A falta de segurança ameaça nossa jovem democracia. A segurança deve ser restaurada para que esta experiência sobreviva´´, disse Saadoun Dulaimi, um político que regressou do exílio, aos delegados participantes. Depois da leitura trechos do Corão, os quase 250 delegados, entre eles várias mulheres, foram recepcionados pelo administrador civil de Iraque, o general da reserva Jay Garner. As reuniões buscam ?um governo democrático que representa todos os povos, todas as religiões, todas as tribos´´, disse Garner. Em um sinal da nova cooperação, os funcionários do Conselho Supremo da Revolução Islâmica do Iraque, um grupo de exilados xiítas com sede no Irã, participaram da conferência em Bagdá. O conselho havia desdenhado a primeira reunião, realizada no dia 15 de abril no sul de Iraque, em protesto por ser patrocinada pelos Estados Unidos. De volta a seu país depois de tanto anos no exterior, alguns delegados iraquianos se abraçaram e se beijaram. ?Em Bagdá?? um delegado perguntou incrédulo dirigindo-se o outro. ?Sim, em Bagdá?, respondeu, ouviu como resposta. Veja o especial :