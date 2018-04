A ONU anunciou ontem que mais de 200 mil pessoas fugiram de uma recente ofensiva militar contra o Taleban no noroeste do Paquistão. Os militares intensificaram as operações na região tribal de Orakzai nas últimas semanas, com constantes ataques aéreos e algumas ofensivas por terra. Funcionários paquistaneses afirmam que mais de 300 supostos insurgentes foram mortos desde meados de março.