21 mortos e 18 feridos em acidente rodoviário no Irã A colisão frontal de um caminhão com um ônibus no sul do Irã resultou na morte de 21 pessoas, informou a televisão local. O acidente também deixou 18 feridos. O choque ocorreu na rodovia Fasa-Darb, na província de Fars, mais de 880 quilômetros ao sul de Teerã, a capital iraniana, prosseguiu a emissora estatal de televisão. Os feridos foram internados em hospitais das cidades de Fasa e Darb, no sudeste da província. Não há mais detalhes disponíveis. O Irã é um dos países onde mais ocorrem acidentes rodoviários. Em 2002, 21.000 pessoas morreram em mais de 400.000 acidentes ocorridos no país.