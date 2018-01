21 mortos em dois dias de ataques no Iraque Rebeldes lançaram neste sábado um foguete contra um prédio governamental no norte do Iraque, matando dois civis e ferindo outros 14. O ataque fez elevar para 21 o número de pessoas mortas na violência em todo o país nas últimas 48 horas, entre elas um marine americano. O lança-foguetes estava escondido dentro de uma carroça que foi empurrada até as proximidades do prédio de três andares em Mossul. O foguete atingiu o topo de um muro e caiu no jardim do complexo, e explodiu. Os atacantes escaparam. Em Samawah, no sul, um atirador matou a tiros um motorista iraquiano de um caminhão civil transportando suprimentos para militares do Japão. Em Bagdá, uma bomba explodiu na passagem de um comboio de veículos utilitários, ferindo cinco iraquianos, informou o tenente-coronel americano Peter Jones. Não ficou claro quem estava nos veículos. Em confrontos sexta-feira no centro de Faluja, 55 km a oeste de Bagdá, um marine americano morreu e sete ficaram feridos. Os marines e guerrilheiros travaram horas de combates nas estreitas ruas da cidade, que também resultaram na morte de um cinegrafista iraquiano da ABC e quatro outros iraquianos.