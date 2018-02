22 leões fogem e só dois são recapturados, na África do Sul Dois leões foram capturados, nesta segunda-feira, em uma aldeia da África do Sul, mas as autoridades afirmam que outros 20 continuavam à solta depois de terem fugido do Kruger Park, a maior reserva do país. Um grupo de caçadores atingiu dois leões, recapturados com tranqüilizantes, e estão ainda perseguindo os restantes de helicóptero, afirmou Shilungwa Mhinga, chefe de uma pequena comunidade dos arredores do parque. Segundo a mesma fonte, os leões fugiram através de um buraco na vedação do Kruger Park, no norte da África do Sul. Depois de fugirem, os animais dirigiram-se à pequena comunidade e mataram mais de 30 cabeças de gado. "A nossa comunidade tem receio por sua vida e pela dos animais", afirmou Mhinga.