25% das crianças indianas sofreram abuso sexual Uma em cada quatro crianças indianas sofreu algum tipo de abuso sexual, em um terço dos casos por parte de parentes, segundo um estudo publicado pelo jornal "Hindustan Times". O questionário apresentado a 17 mil crianças pela ONG Prayaas, com apoio do Unicef, revelou além disso que 40% sofrem violência física sistemática. O relatório foi enviado no início do ano ao Governo, que segundo o jornal poderá publicar os detalhes no fim do mês. "Os resultados são muito graves", declarou um funcionário do Ministério da Mulher e Desenvolvimento Infantil. "O estudo servirá como base para novos esquemas legislativos", comentou o secretário da Prayaas, Amod Kanth. A organização afirma que na Índia há 35 milhões de crianças sem-teto, precisando de proteção. Só 35 mil delas estão hospedadas em abrigos governamentais.