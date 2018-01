25 mil pessoas são evacuadas na Índia pelo perigo das chuvas Autoridades evacuaram mais de 25 mil pessoas de áreas com perigo de alagamento ao oeste da Índia neste domingo, 30, depois de que fortes chuvas de monções alagaram várias regiões e que rios atingiram nível perigoso. Ao norte da Índia, mais 19 pessoas morreram em acidentes relacionados às chuvas torrenciais que tomam conta do país. Ao menos 343 pessoas já morreram desde o início das monções, em junho. As 19 pessoas morreram no sábado quando suas casas desabaram, segundo o porta-voz da polícia de Lucknow, a capital da província de Uttar Pradesh. Um oficial do estado de Lucknow pediu a população que deixem as casas com risco de desabamento e se mudem para estabelecimentos públicos que estão servindo como abrigo em uma medida temporária. Alarmes de alerta soaram nas vilas em ambos os lados do rio Narmada, depois que ele atingiu o seu nível mais perigoso já tarde da noite do sábado, segundo fontes no estado de Gujarat. Milhares de vilas no distrito de Bharuch foram evacuadas e a população levada a prédios do governo e escolas. Nos últimos dois dias, dez pessoas morreram na região. O serviço ferroviário ao oeste do país sofreu estragos e autoridades de Mumbai disseram que alguns trens foram cancelados e outros estão com atraso. As chuvas de monção, que vão de junho a setembro, causam alagamentos e destruição todos os anos na Índia.