250 eventos nos EUA protestam contra a guerra do Iraque Pouco mais de um ano depois de uma enorme manifestação que terminou com 91 prisões e 17 policiais feridos, os organizadores daquele evento percorrerem hoje as ruas de Nova York para marcar o primeiro aniversário da invasão do Iraque pelos Estados Unidos. A manifestação em Nova York é apenas um dos 250 eventos similares previstos para ocorrer dentro dos EUA em protesto contra a ocupação do Iraque, afirmou Dobbs. Na passeata, os manifestantes não exigem apenas o fim da ocupação americana do Iraque. "Nós repudiamos as políticas do governo (George W.) Bush em geral", afirmou Bill Dobbs, um porta-voz do grupo Unidos pela Paz e pela Justiça. "Estamos muito preocupados com a agenda belicista do governo Bush", Dobbs. O protesto começará com uma passeata de uma hora durante a qual os manifestantes percorrerão as ruas de Manhattan e depois retornarão ao ponto de partida para uma manifestação de 90 minutos. Centenas de milhares de pessoas participaram dos protestos do ano passado. Os organizadores acusaram a polícia de ter provocado tensão ao tentar esvaziar um parque do centro da cidade rápido demais. O prefeito de Nova York, Michael Bloomber, atribuiu a culpa a "elementos desordeiros" entre os manifestantes. Para o evento deste ano, os organizadores já reclamaram com a polícia devido ao uso de barricadas de metal. Os organizadores alegam que as barreiras são causa de confusão e limitam a liberdade de movimento. Para a polícia, as barricadas são necessárias para manter o fluxo do tráfego e para proteger os manifestantes.