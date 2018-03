26 palestinos deixam a Basílica da Natividade Um mês após o início da ocupação de Belém por Israel, 26 palestinos deixaram hoje a Basílica da Natividade e tudo indica que é iminente que outros tantos abandonem a igreja em que se refugiaram. As negociações mantidas nos últimos dias poderão levar ao fim do assédio das tropas israelenses ao templo, iniciado em 2 de abril, se os homens armados que buscaram refúgio no lugar santo da cristandade se entregarem. O padre Ibrahim Faltas, do convento franciscano que fica no interior do complexo da basílica, foi o encarregado de conduzir até o lado de fora os palestinos que se entregaram aos militares israelenses, debaixo de um sol escaldante e um calor insuportável em Belém, devastada pelos tanques, suja e invadida pelas moscas pousadas sobre as montanhas de lixo que se encontram nas ruas. Os soldados israelenses verificaram os documentos e se os homens armados não traziam armas ocultas antes de entrarem em um ônibus que os conduziria, como nos casos anteriores, a um acampamento militar nos arredores de Belém onde seriam interrogados. O acordo prevê a libertação imediata de todos que não estejam vinculados a atos terroristas. Um dos homens, um agente da polícia nacional, foi separado do grupo, enquanto outro foi levado a um hospital. Os restantes, em compensação, recusaram as maçãs e a água que os soldados lhes ofereceram. Trata-se do mais numeroso grupo a deixar de uma só vez a igreja - onde ainda permanecem, sem alimentos, cerca de 170 palestinos e cerca de 30 religiosos. O prefeito de Belém, Hanna Nasser, não excluiu a possibilidade de que outros palestinos possam sair nas próximas horas. As negociações prosseguem, afirmou. No entanto, ninguém em Belém viu a partida dos homens. A 150 metros da basílica, no final da Via Paulo VI, a área continua cercada por uma barreira de arame farpado, onde os jornalistas - diante de um cartaz branco com letras vermelhas que dizem "proibido transitar, zona militar fechada"- observam os movimentos, alguns deles sentados em velhas cadeiras ou apoiados sobre uma improvisada mesa. Uma dezena de pessoas ousa desafiar o toque de recolher em uma cidade na qual as ruas continuam desertas. Os 23.000 habitantes que permaneceram em Belém se escondem atrás de janelas e portas fechadas. "Somos reféns, toda a cidade está cercada", diz numa entrevista à ANSA Salah Taamari, o deputado palestino que dirigia as negociações na segunda-feira e que considerou que elas "agora estão congeladas", afirmando que continuam "reféns da incapacidade da comunidade internacional e da falta de disposição dos EUA de dizerem ´basta´". O deputado afirmou que, para chegar a um acordo e superar o cerco a Belém, "em princípio" se deve obter o mesmo que em Ramallah, quando se aceitou a proposta do presidente americano, George W. Bush, para que os homens acusados pelo assassinato do ministro de Turismo israelense sejam custodiados por uma guarda americana e britânica. No entanto, o deputado reconheceu que no caso da Basílica da Natividade existem elementos diferentes. "Dezenas de pessoas estão morrendo de fome. Os israelenses usam a fome como instrumento de pressão. É um cálculo errado e perigoso", acrescentou Taamari.