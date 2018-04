26 pescadores chineses são resgatados nas Filipinas

Um petroleiro japonês recuperou nesta segunda-feira, 18, 26 tripulantes de um pesqueiro chinês em alto mar após sua embarcação ter afundado na região norte das Filipinas, informou a Guarda Litorânea filipina. No entanto, continua a busca de dois desaparecidos, todos de nacionalidade chinesa, segundo a televisão local GMA. O naufrágio aconteceu no final da noite de domingo perto do litoral da província de Ilocos Norte, cerca de 500 quilômetros ao norte da capital na ponta mais setentrional do arquipélago. Um porta-voz da Guarda Litorânea não ofereceu detalhes sobre as causas do naufrágio, mas explicou que a embarcação perdeu o contato com eles pouco após avistar um farol e afundou umas 28 milhas náuticas a noroeste de Cabo Bojeador. Há um ano, uma pessoa morreu e dezenas mais tiveram que ser resgatadas quando um cargueiro de bandeira panamenha naufragou também frente a costa de Ilocos Norte.