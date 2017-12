27 feridos em explosões em resort turístico na Turquia Pelo menos 27 pessoas ficaram feridas, entre elas dez turistas britânicos, em quatro explosões registradas na Turquia, três delas na cidade litorânea de Marmaris, no mar Egeu, e uma em Istambul, informaram fontes oficiais. Dos feridos, 17 são turcos e outros 10 britânicos em férias no balneário. O governador da província de Mugla (onde fica Maemaris), Cemalettin Ozdemir, afirmou que uma bomba teria sido alojada debaixo de um assento de um micro-ônibus que transportava turistas ingleses. A seqüência de explosões aconteceu no início da noite deste domingo, 27. Segundo a agência oficial "Anatólia", que citou como fonte o diretor de Segurança de Istambul, Celalettin Cerrah, entre as vítimas estão seis pessoas feridas numa explosão no bairro de Bagcilar, em Istambul. As explosões aconteceram às 21h30 de domingo (15h30 de Brasília). Nenhum grupo terrorista assumiu a autoria das explosões. No entanto, a guerrilha curda tem um passado de ataques a resorts turísticos. Em 2005, outro micro-ônibus foi alvo de uma bomba que matou cinco pessoas e feriu outras 13. Naquela oportunidade, entre os mortos havia uma mulher britânica e um adolescente irlandês. Guerrilheiros do Partido de Trabalhadores Kurdos (PKK) promoveram, em 1984, uma campanha separatista e, junto com outros grupos militantes, praticaram atentados semelhantes. De acordo com as autoridades inglesas, dos 10 turistas britânicos encaminhados a hospitais próximos do resort, três estão em estado crítico e foram transferidos para unidades de tratamento intensivo. "Nós não temos muitos detalhes de como as explosões aconteceram", divulgou a agência britânica de atendimento ao cidadão no estrangeiro. Danielle Pearson, inglesa que está em férias em Marmaris ouvida pela AP, afirmou que a explosão que ela escutou parece ter sido de bomba. "Havia ambulâncias e carros de polícia por todos os lados. A cidade estava repleta de turistas, aproveitando as férias. A bomba teve um som muito parecido com o de um tiro. Depois disso, as pessoas entraram em pânico e começaram a correr para todos os lados", afirmou. Marmaris é uma área repleta de bares, clubes, cafés e restaurantes e foi alvo de outras duas explosões. No entanto, a polícia local afirma que não há o registro de vítimas nestas outras explosões. A indústria do turismo é um segmento importante para a economia turca, arrecada, de acordo com indicativos do governo local, US$ 20 bilhões, por ano, e recebe mais de 26 milhões de turistas.