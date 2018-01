29 mortos em acidente rodoviário no Egito Vinte e nove pessoas morreram quando um ônibus que levava trabalhadores para uma comemoração islâmica se chocou contra um caminhão nesta quarta-feira, a leste do Cairo, informou a polícia egípcia. O ônibus, que vinha de Hurghada, um balneário do Mar Vermelho, tombou após o impacto. A maioria dos passageiros era composta de trabalhadores egípcios do povoado litorâneo, que se dirigiam à capital para se reunirem a suas famílias no primeiro dia do mês sagrado islâmico do Ramadã. Na colisão, 24 passageiros morreram imediatamente e outros 25 ficaram gravemente feridos. Uma fonte do hospital disse que cinco deles morreram depois, devido aos ferimentos.