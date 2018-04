29 mortos no fim de semana de eleição

Pelo menos 29 pessoas foram mortas a tiros no fim de semana em Karachi, cidade ao sul do Paquistão, quando os cidadãos elegiam um representante para substituir o legislador Raza Haider, assassinado em agosto. A violência irrompeu no sábado à noite, quando homens armados abriram fogo em várias partes da cidade. A morte de Haider, membro do Movimento Muttahida Qaumi (MQM), deu início a uma onda de violência que deixou cem mortos em uma semana. O MQM atribui ao Partido Nacional Awami a autoria dos últimos homicídios, que serviriam como tentativa de boicote à eleição.