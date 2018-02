3 mil porcos aparecem mortos em Xangai Os corpos de ao menos 3 mil porcos em decomposição apareceram boiando desde sexta-feira em afluentes do rio que corta Xangai, a maior cidade da China, com 23 milhões de habitantes. O Huangpu é fonte de água potável para a população local e aparece em um dos principais cartões postais do país, no trecho que divide a parte antiga da cidade e seu luminoso centro financeiro, Pudong. Enquanto a internet era inundada com imagens dos animais sendo retirados da água, as autoridades de Xangai afirmavam que não havia risco para a saúde dos moradores da região.