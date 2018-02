30 brasileiros presos na fronteira dos EUA Trinta imigrantes brasileiros foram detidos por agentes da Polícia Federal Preventiva mexicana, quando tentavam pegar um ônibus com destino à fronteira norte para entrar ilegalmente nos Estados Unidos, informaram nesta quinta-feira fontes policiais. Os brasileiros haviam chegado ao México com documentos migratórios irregulares. Eles abandonaram o hotel em que estavam hospedados na Cidade do México assim que souberam que este seria vistoriado por autoridades, segundo a polícia. No terminal de ônibus, os brasileiros tiveram seus documentos checados. A polícia encontrou irregularidades e não permitiu que seguissem viagem para Ciudad Juárez, onde um grupo de ?polleros? (traficantes) os levaria aos EUA. De acordo com o agente da patrulha de fronteira Raul Villareal, os brasileiros se transformaram no segundo grupo mais numeroso a tentar entrar ilegalmente nos EUA. Em primeiro, estão os próprios mexicanos. Os guardas da fronteira informaram já ter detido 319 viajantes procedentes do Brasil desde outubro. ?Acreditamos que pelo menos uma das maiores organizações de traficantes de pessoas se especializou em trazer os ilegais do Brasil até o México e então os entrega a outra organização mexicana, com mais experiência em cruzar a fronteira?, disse o porta-voz do Serviço de Imigração e Naturalização dos EUA, Lauren Mack.