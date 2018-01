300 morrem carbonizados em supermecado no Paraguai Mais de 300 pessoas morreram carbonizadas em um incêndio em supermercado na periferia da capital paraguaia. O chefe da polícia Aristides Cabral disse a jornalistas: "com proteção contra o fogo, entrei no supermercado Ycuá Bolaños até onde pude e creio que há mais de 300 mortos". Cabral disse que "provavelmente irão me criticar por dar este número mas o supermercado estava cheio de gente ao meio-dia (deste domingo) quando houve uma explosão no interior, gerando o incêndio, devido ao calor cedeu a plataforma que sustentava o subsolo, levando junto dezenas de pessoas".