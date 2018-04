31 dos 33 mineiros já receberam alta, diz hospital no Chile

COPIAPÓ - 28 dos 30 mineiros que estavam internados em Copiapó no Chile após passarem 69 dias presos embaixo da terra já receberam alta do hospital, disse uma fonte médica. Outros três já haviam recebido alta ontem.

Veja também:

Enviada especial: A emoção do parto dos mineiros

Veja no blog como foi a operação

Confira as fotos do local

Saiba quem são os mineiros

ESPECIAL: Como foi feito o resgate

Após o resgate, um dos trabalhadores foi diagnosticado com pneumonia e outro com infecção dentária. A previsão do hospital era que dez mineiros recebessem alta hoje.

Edison Peña, Juan Illanes e Carlos Mamani, que foram liberados ontem, já estão em casa.

Os mineiros foram retirados com auxílio da polícia para serem protegidos do assédio da imprensa. Os nomes dos trabalhadores que tiveram alta não foi divulgado.

Mais cedo, vice-diretor médico do hospital, Jorge Montes, disse que dez mineiros deveriam receber alta. Segundo ele, problemas respiratórios e oftalmológicos apresentados por alguns pacientes estão sob controle

Na quinta-feira, Montes havia dito que todos os mineiros deveriam ser liberados até domingo, inclusive os com estado de saúde mais debilitado, e que alguns só terão de continuar usando óculos de sol quando expostos à luz intensa.

.

Com BBC Brasil e Efe