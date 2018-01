31 pessoas morrem em atentados na Argélia Terroristas islâmicos assassinaram nesta quarta-feira 31 pessoas em dois ataques na província de Tiaret, na Argélia. No primeiro ataque, próximo a Ksar Chelala, morreram 20 pessoas, e na segunda incursão, no bairro de Sidi Khaled, outras 11 pessoas perderam a vida. O atentado foi o mais grave das últimas semanas, quando 21 pessoas morreram na província de Saida. Os atentados foram atribuídos ao Grupo Islâmico Armado (GIA). No último mês mais de 130 pessoas, na maioria civis, morreram. Desde 1992, a guerra civil entre grupos islâmicos, que querem implantar no país um Estado muçulmano, e o governo militar já mataram 80 mil pessoas.