32 mil pessoas usaram antibiótico contra antraz nos EUA Cerca de 32 mil pessoas tomaram antibióticos no mês passado como precaução por provável exposição a esporos de antraz, disseram, nesta quinta-feira, as autoridades federais sanitárias dos Estados Unidos. Desse total, cerca de 5 mil foram aconselhadas a tomar o medicamento por dois meses. Os Centros para o Controle e Prevenção de Doenças lançaram um resumo detalhado da reação dos Estados Unidos aos casos de antraz na Flórida, em Nova York, Nova Jersey e Washington. O governo confirmou 17 casos de antraz desde a eclosão das primeiras ocorrências, há um mês, na Flórida. Desse total, quatro pacientes morreram, vítimas do tipo mais grave da doença, sob a forma inalada. Para a maioria das 32 mil pessoas que já tomaram antibióticos, o remédio foi recomendado somente até que pudesse ser determinado se elas haviam sido expostas a níveis perigosos de antraz. O cipro e a doxiciclina são os principais antibióticos recomendados pelo governo como precaução depois de uma provável exposição ao antraz. As autoridades federais sanitárias dos EUA têm alertado contra o uso em demasia de antibióticos por causa dos efeitos colaterais e pelo perigo de a bactéria se tornar resistente às drogas.