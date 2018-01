32 mortos em explosão na Rússia. Há dois suspeitos Ao chegar a noite na Rússia, a contagem dos mortos em Arkhangelsk, norte do país, já chegava a 32 pessoas. A polícia procura por dois sem-teto, suspeitos de provocar a explosão dos bujões de gás que destruiu parte do prédio de apartamentos, hoje. Outras 24 pessoas foram resgatas do prédio, disse a porta-voz do Ministério de Situações de Emergência, Irina Andriyanova. Segundo ela, 63 poderiam estar na parte afetada, no momento da explosão. Igor Avtushko porta-voz do Ministério do Interior, disse que a polícia está procurando por dois homens vistos por moradores do bairro quando ocorreu a explosão. Eles estariam, segundo as testemunhas, carregando bujões e instrumentos. Os policiais acreditam que eles abriram válvulas de gás para roubar as tampas de bronze que as selavam. Segundo o porta-voz, a polícia deu falta dessas tampas em dois prédios vizinhos, mas os moradores conseguiram consertar os vazamentos a tempo. Andrei Seleznyov, de 52 anos, morador de um dos prédios afirmou que os sem-teto vem roubando as tampas sistematicamente. ?Eles já fizeram isso uma porção de vezes, mas dessas vezes não houve explosões.?