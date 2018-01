33 civis, entre eles 9 crianças, mortos em Hilla Trinta e três civis mortos, entre eles 9 crianças - das quais uma recém-nascida -, e outros 310 feridos. Estes são os números divulgados por funcionários iraquianos de vítimas do bombardeio anglo-americano contra Hilla, na província de Babilônia, ao sul de Bagdá, enquanto a Cruz Vermelha, que falou em dezenas de mortos e 450 feridos, qualificava o ataque como "um horror". O diretor do hospital local confirmou a existência de vítimas causadas por esse ataque, que permitiu, segundo as forças da coalizão, a conquista de uma ponte sobre um canal ao sul da cidade, situada a cerca de 80 km de Bagdá, após violentos combates durante os quais os aliados contaram com a intervenção dos bombardeiros B-52. "De início houve uma resistência muito forte. Mas nós a eliminamos. Continuamos avançando de acordo com os planos", disse o porta-voz da coalizão, ao comunicar a tomada da ponte. Ao falar sobre o ataque, o ministro da Informação iraquiano, Mohamad Saeed al-Sahaf, disse que foram 9 as crianças mortas no bombardeio. "Entre estes mártires, há também um recém-nascido", denunciou o ministro. Testemunhas disseram que as bombas caíram sobre o bairro residencial de Nader, ao sul da cidade. A emissora de televisão árabe Al-Jazira mostrou as imagens de cadáveres transportados em um carro puxado por um caminhão. Sobre a terra, junto ao carro, podia-se ver o corpo de um menino de uns 8 ou 9 anos, dentro de um caixão sem tampa. "Trata-se - disse a emissora - de civis mortos na região de Hilla". Veja o especial :