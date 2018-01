33 mortos nas festas de Natal no Paraguai Pelo menos 33 pessoas morreram de forma violenta durante o Natal, informou hoje a polícia paraguaia. O informe esclarece que a maioria faleceu vítima de disparos de armas de fogo e punhaladas em brigas cujos protagonistas estavam alcoolizados. Antes do Natal, a polícia havia pedido à população que não se excedesse no consumo de bebidas alcoólicas - mensagem que será reiterada antes das próximas festas de fim de ano.