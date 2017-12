34 imigrantes fogem de campo de detenção na Austrália Simpatizantes de imigrantes em busca de asilo político utilizaram um carro para derrubar cercas no mais famoso campo de detenção de imigrantes da Austrália, ajudando 34 pessoas a escapar, informou o governo local nesta sexta-feira (dia 28, pelo horário local). O ministro da Imigração, Philip Ruddock, disse que 15 dos imigrantes que conseguiram escapar estão envolvidos no planejamento cuidadoso de uma fuga em massa do centro de detenção de Woomera, uma antiga base de testes de mísseis na região central do país. Os outros 19 aproveitaram-se da confusão e fugiram pelo árido deserto australiano. "Esta é uma fuga deliberada e organizada por pessoas que estiveram em contato com os detidos", esbravejou Ruddock em entrevista à rádio 3AW, de Melbourne. De acordo com ele, um grupo radical de apoio aos imigrantes jogou um carro contra uma cerca do campo, derrubando-a. Na fuga, eles levaram os imigrantes. A rádio Australian Broadcasting Corporation informou ter recebido uma mensagem de correio eletrônico na qual um grupo autodenominado Nosso Sagrado País reivindica a responsabilidade pela fuga. Ruddock disse que cinco detidos foram capturados pela polícia. Outros dez foram vistos e, segundo ele, deverão ser recapturados nas próximas horas. O centro de detenção de Woomera é um dos cinco campos onde centenas de pessoas provenientes principalmente de países do Oriente Médio são detidas até que as autoridades australianas julguem seus processos de asilo político. Alguns casos levam anos para serem julgados. A política de Camberra vem sendo criticada por ativistas de direitos humanos, mas goza de popularidade entre os australianos. Woomera é um dos principais focos de problemas, já que os detidos deste centro envolveram-se recentemente em rebeliões, greves de fome, incêndio e autoflagelação.