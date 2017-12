37% dos israelenses querem "livrar-se" de Arafat Pelo menos 37% dos israelenses querem "livrar-se" do presidente da Autoridade Palestina (AP), Yasser Arafat, e apóiam o desmantelamento dos territórios autônomos palestinos como represália à onda de atentados em Israel, segundo uma pesquisa divulgada hoje pelo diário local Yediot Ahoronot. A sondagem não especificava quais seriam os meios para "ficarem livres" de Arafat. Mas, em outro artigo do Ahoronot, sobre as opções do primeiro-ministro Ariel Sharon para responder aos atentados, analistas políticos incluíram a possibilidade de "eliminação política" do líder palestino. De acordo com o levantamento, outros 32% dos israelenses querem o reinício de conversações de paz, sem exigir previamente um cessar-fogo, 18% são a favor da reocupação de territórios autônomos por tempo indefinido e 10% apenas acham que Israel tem de dar continuidade à atual política de retaliação pontual aos atentados. A pesquisa foi realizada pelo Instituto Minna Tzemach com 502 pessoas.