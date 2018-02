37% dos partidários de Grillo rejeitam união com Bersani Pesquisa divulgada ontem pelo jornal 'La Repubblica' - de tendência de centro-esquerda - indica que 34% dos apoiadores de Beppe Grillo gostariam de vê-lo com Pier Luigi Bersani em um governo majoritário. Por outro lado, uma maioria (37%) ainda seria contra à ideia, pregando uma colaboração eventual. Outros 19% preferem que o Movimento 5 Estrelas se mantenha na oposição. Para Leonardo Morlino, cientista político da Universidade Livre de Estudos Sociais Luiss Guido Carli, de Roma, essa colaboração poderia eventualmente funcionar. "Há propostas de Grillo que são impossíveis, utópicas. Mas há outras, como a reforma política, a redução do número de departamentos no país, do número de parlamentares, a redução de seus salários e a mudança na lei eleitoral, que são perfeitamente plausíveis."