37 mineiros soterrados por explosão em mina de carvão Uma explosão de gás em uma mina no nordeste da China soterrou 37 mineiros e gases perigosos impedem que as equipes de resgate cheguem a eles., de acordo com informações da Agência Nova China. A explosão na Mina de Carvão de Baixing ocorreu às 6h10 de segunda-feira (19h10 de domingo em Brasília), acrescenta a agência, sem deixar claro se a possibilidade de sobreviventes. Essas explosões ocorrem normalmente quando faísca provocam a combustão do carvão de gás que se acumula devido à falta de ventilação apropriada. Ainda não está claro quais sistemas de segurança a mina oferecia. Esse tipo de incidente está entre os principais causadores de mortes nas minas mortais e mal regulamentadas da China. Milhares de mineiros chineses morrem, por ano, em incêndios, inundações e outros acidentes, a despeito dos constantes pedidos do governo recomendando o fechamento de minas perigosas e a melhoria dos sistemas de segurança de todas. Segundo a Nova China, a mina de Bixing está localizada no município de Jixi, na província de Heilongjiang.