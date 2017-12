38 baleias morrem encalhadas na Nova Zelândia Trinta e oito baleias-piloto morreram depois de ficarem encalhadas numa praia da Ilha do Norte, na Nova Zelândia. Outras 40 que conseguiram sobreviver foram levadas de volta ao mar por equipes de voluntários. As baleias encalharam na praia de Ruakaka, na região de Northland, e foram encontradas por trabalhadores de uma refinaria próxima, segundo uma rádio neozelandesa. Os operários e voluntários do Ministério de Conservação conseguiram salvar 40 baleias. Elas foram guiadas mar adentro por barcos do ministério, para que não retornassem à praia. Porta-vozes oficiais informaram que as baleias nadavam muito perto da praia e que por isso ficaram encalhadas.