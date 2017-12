38 rebeldes mortos em dois dias no Nepal O Exército do Nepal declarou neste domingo que matou 38 rebeldes maoístas em confrontos nos últimos dois dias. As tropas do governo não sofreram nenhuma baixa, disse Shiv Kumar Thapa, porta-voz militar. Os rebeldes maoísta não se pronunciaram sobre o ocorrido. No sábado, o Exército matou 17 rebeldes em uma ofensivas no distrito de Rolpa, a 400 quilômetros ao oeste da capital Katmandú.