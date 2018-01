39 haitianos estão desaparecidos após naufrágio Autoridades da República Dominicana buscavam hoje por 39 haitianos desaparecidos após o naufrágio, na segunda-feira à noite, de uma embarcação em que viajavam ilegalmente, ao lado de outros 111 compatriotas que, aparentemente, dirigiam-se aos EUA. Autoridades da Marinha dominicana disseram que o naufrágio ocorreu diante da costa da cidade de Montecristi, no norte deste país caribenho, provocando a morte de pelo menos uma pessoa e o desaparecimento de outras 39, enquanto 110 foram resgatadas. De acordo com o comunicado da instituição, o barco partiu de Cabo Haitiano com destino à ilha de Caicos, possessão britânica no Oceano Atlântico, e presume-se que cada passageiro tenha pagado US$ 62 pela perigosa travessia. Até o início desta tarde, as autoridades dominicanas confirmaram o resgate de 110 pessoas, das quais a maioria foi levada a hospitais das comunidades próximas. Investigações preliminares indicam que 150 pessoas estavam a bordo da embarcação.