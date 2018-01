39 paramilitares são mortos em ofensiva guerrilheira Pelo menos 39 paramilitares e uma mulher foram mortos num maciço ataque da guerrilha a três povoados do norte da Colômbia que estavam sob controle dos grupos de autodefesa de extrema direita, informou hoje a Polícia Nacional. As vítimas integravam um forte grupo paramilitar que havia se concentrado no povoado de Pozo Azul. A mulher foi atingida por balas perdidas quando estava em casa. Os guerrilheiros também atacaram Monterrey e Pueblo Nuevo, povoações vizinhas, uns 300 km ao norte de Bogotá, mas até agora não há notícias de vítimas nessas incursões. "Um grupo das Farc (Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia) e do ELN (Exército de Libertação Nacional) atacou às 2h30 da madrugada de terça-feira os povoados utilizando botijões de gás com explosivos e queimaram vários veículos", disse o comandante da Polícia do departamento (Estado) de Bolívar, coronel Jesús Antonio Gómez. "Em Pozo Azul morreram 40 pessoas: uma senhora e 39 integrantes dos grupos de Autodefesa, cujos corpos foram levados até a praça principal do povoado de San Blas", acrescentou. Moradores de Pozo Azul que buscaram ajuda no município de San Pablo, o principal da região, disseram que também houve mortos entre os guerrilheiros, mas os cadáveres foram levados por eles. Cerca de 500 a 700 guerrilheiros participaram do assalto aos povoados.