4 bombas de 900 kg foram usadas contra Saddam Um avião bombardeiro do tipo B-1 foi utilizado na tentativa de atingir o presidente iraquiano Saddam Hussein e seus dois filhos, após o serviço de inteligência dos EUA ter informado que encontravam-se em uma zona residencial de Bagdá. O avião despejou quatro bombas J-DAM, pesando 900 quilos cada uma e com capacidade de perfurar o solo. "Virou um buraco no chão", informou o porta-voz do Comando Central dos EUA, major Brad Bartlett. O site da TV portuguesa RTP diz que o complexo onde estaria Saddam fica no luxuoso bairro Al-Mansour, no oeste de Bagdá. A TV informa ainda que 14 civis iraquianos morreram no ataque. Veja o especial: